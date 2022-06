Dai Social / Il brasiliano continua a stupire: il videogioco FIFA lo ha inserito nel Team of the Season grazie al suo rendimento

Continua l’epoca d’oro di Gleison Bremer, che sta accrescendo sempre di più la sua visibilità. La sua stagione in granata, che lo ha visto spiccare per diverse voci dal punto di vista statistico ma non solo, gli è valsa titoli e riconoscimenti importanti. L’ultimo che lo ha visto protagonista è un posto nel “Team of the season” del videogioco FIFA. il difensore centrale del Torino, che presto lascerà la Mole per tentare fortuna in palcoscenici che vantano maggiore spicco, ha dimostrato di poter fare il salto di qualità e non è passato inosservato neanche al’estero. FIFA ne ha riconosciuto il valore con una valutazione di 90.

Di seguito il tweet del Torino.