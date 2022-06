Bremer ha ripostato una storia Instagram dove lo si vede con i suoi agenti, il futuro del difensore brasiliano è ancora in ballo

Dopo una splendida stagione dove Gleison Bremer si è rivelato tra i migliori difensori della Seria A, il numero 3 granata è tornato in Brasile per delle meritate vacanze. Ma il difensore ex Atletico Mineiro non sta pensando solo al relax. Come dimostra una storia Instagram ripostata da Bremer, nella quale si vede il brasiliano seduto a tavola con i suoi agenti e con il dirigente calcistico Alexandre Pàssaro in un noto ristorante di San Paolo. Si sarà parlato sicuramente del futuro del difensore granata che al momento rimane ancora una grossa incognita, con diversi grandi club, italiani ed esteri, pronti a darsi battaglia per cercare di prendere Bremer. Il Toro rimane molto vigile sulla situazione attorno al difensore brasiliano, in attesa dell’offerta giusta per far partire Bremer che ha lasciato un bellissimo ricordo in granata, soprattutto per la sua professionalità e la sua grande dedizione al lavoro.