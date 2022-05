Dai social / Sicilia, Parigi, Brasile: ecco dove e come i giocatori del Torino stanno trascorrendo le loro vacanze

È tempo di meritato riposo per i giocatori del Toro che, dopo un buon decimo posto e la stagione finita, si stanno dedicando a un po’ di relax. Famiglia, amici o semplicemente mogli e fidanzate: tipi di compagnia diversi così come le destinazioni scelte dagli uomini di Juric, distribuitisi in giro per il mondo tra mete esotiche e il Bel Paese, o più semplicemente località europee. Andiamo a scoprire insieme dove sono scappati in vacanza.

Belotti in Sicilia e poi dritto in Nazionale. Buongiorno sceglie Parigi

Pausa breve ma intensa per il Gallo Belotti che per meditare meglio sul proprio futuro è andato con la moglie Giorgia Duro e la piccola Vittoria in Sicilia, terra natale di lei. Sole e mare sono però durati poco vista la chiamata di Mancini e il ritiro a Coverciano. Come lui anche Buongiorno, che ha però scelto le bellezze di Parigi per riposare un po’. Qui lo vediamo davanti all’Arco di Trionfo, mentre si gode il momento.

Toro, Lukic e Bremer scelgono la famiglia

Anche Lukic, prima di rispondere alla chiamata in nazionale, ha infatti deciso di trascorrere un po’ di tempo con la sua famiglia e i suoi nipotini, aproffittando del ritorno per andare ad un matrimonio. Chi ha seguito la sua ide aallontnandosi dall’Italia è Bremer, che è tornato in Brasile con la compagna e la piccola di casa, per godersi il mare di Copacabana, uno dei quartieri più vivaci di Rio de Janeiro. Simone Zaza ha invece scelto il mare della Spagna per godersi le vacanze.