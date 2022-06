Dai social / L’ala del Toro Simone Verdi si sposa con la compagna Laura Della Villa a Salsomaggiore Terme

Dopo la salvezza ottenuta con la Salernitana, è tempo di nozze per Simone Verdi che, oggi andrà all’altare con la compagna Laura Della Villa. Un sogno che si realizza per la coppia, già intenzionata a sposarsi da tempo, ma costretta a rimandare la festa a causa della pandemia. Per fare le cose in grande e con tutti i parenti e gli amici di una vita hanno preferito attendere, organizzando il tutto per oggi, sabato 11 giugno a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma.

Verdi, grandi festeggiamenti in attesa delle nozze

Festeggiamenti che sono già cominciati ieri sera tra i due futuri sposi, con la serenata dell’attaccante di proprietà del Toro a Laura, contornata da una cena e balletti a tempo di musica. Questa mattina invece un’ultima ispezione accurata della location, in attesa di dare il via ai preparativi. Nel frattempo, sono cominciati ad arrivare i numerosi invitati, che fremono dalla voglia di vedere i due sposini dirsi sì.