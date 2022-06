Le vacanze a Piobesi d’Alba di Merigm Vojvoda: tra allenamenti e incontri “istituzionali” con il sindaco

In questi giorni il numero 27 dei granata Merigm Vojvoda sta passando le vacanze a Piobesi d’Alba, ospite di un suo amico imprenditore. Nel post pubblicato proprio da quest’ultimo si vede il terzino granata che si allena, prima con la cyclette e poi a corpo libero facendo dei piegamenti. Inoltre il kossovaro granata ha anche incontrato Carlo Bo, sindaco di Alba. L’esterno di Juric si sta allenando per tenersi in forma ed essere pronto alla prossima stagione, nella quale dovrà cercare di mantenere il posto da titolare che si è guadagnato con le ottime prestazioni di questa stagione.