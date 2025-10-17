L’ex parlamentare Marco Rizzo, dal palco del Teatro Alfieri, fa partire la contestazione contro il presidente granata

Al Teatro Alfieri di Torino è andata in scena ieri sera (giovedì) una tappa del tour “La Zanzara show” condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Tra gli ospiti presenti c’era anche l’ex parlamentare Marco Rizzo, noto tifoso granata: una volta salito sul palco ha sventolato una della bandierina “Cairo vattene” che hanno caratterizzato la marcia di protesta andata in scena prima di Torino-Atalanta: un gesto che ha portato il pubblico presente in sala, che ha gremito il teatro, a intonare l’ormai celeberrimo coro “Urbano Cairo devi vendere, vattene, vattene”, diventato la colonna sonora della contestazione al presidente granata che prosegue da anni.

Ecco il video: