Dopo la vittoria contro il Napoli, alcuni giocatori del Torino hanno espresso la loro soddisfazione sui profili social
Entusiasmo in casa Toro dopo la vittoria contro il Napoli. Entusiasmo che i giocatori stessi hanno dimostrato sui loro profili Instagram. A partire da Ngonge che ha scritto: “Bellissima vittoria di squadra! Sempre bello rivedere i miei amici del Napoli”. Di seguito il suo post. Anche Niels Nkounkou si è espresso: “+3, già concentrati sulla prossima settimana. Grazie per il vostro grande supporto! Forza Toro!”. Infine, le parole di Simeone: “È stata una partita molto speciale per me emotivamente. Felice per il mio primo gol in questo stadio e per la vittoria. Continuiamo a crescere, FORZA Toro”.
Ho visto un Ngonge svogliato nei minuti che ha giocato, cosa che gli capita spesso, poco disposto al sacrificio. Vorrei vederlo come contro la Lazio, dove si diede parecchio da fare.