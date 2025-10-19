Dopo la vittoria contro il Napoli, alcuni giocatori del Torino hanno espresso la loro soddisfazione sui profili social

Entusiasmo in casa Toro dopo la vittoria contro il Napoli. Entusiasmo che i giocatori stessi hanno dimostrato sui loro profili Instagram. A partire da Ngonge che ha scritto: “Bellissima vittoria di squadra! Sempre bello rivedere i miei amici del Napoli”. Di seguito il suo post. Anche Niels Nkounkou si è espresso: “+3, già concentrati sulla prossima settimana. Grazie per il vostro grande supporto! Forza Toro!”. Infine, le parole di Simeone: “È stata una partita molto speciale per me emotivamente. Felice per il mio primo gol in questo stadio e per la vittoria. Continuiamo a crescere, FORZA Toro”.