Gli uomini granata si sono riuniti insieme al patron granata per effettuare l’annuale foto di rito con tutti i componenti del Torino

Il 21 ottobre il Torino si è riunito al Filadelfia per realizzare l’annuale foto di squadra con tutti i componenti della rosa di Baroni.

Oltre ai giocatori, anche il presidente Urbano Cairo si è unito al gruppo della squadra per partecipare a questo momento di unità per rinforzare lo spirito granata. In occasione di quell’evento, Tameze e Simeone hanno poi speso qualche parola per ricordare ai tifosi granata che oggi saranno aperte le porte del Filadelfia per una sessione di allenamento a cui sarà possibile assistere: “Domani porte aperte, vi aspettiamo“.