Diversi giocatori granata hanno commentato la recente vittoria contro il Genoa sui propri profili di Instagram

Il Torino contro il Genoa ha ottenuto il terzo successo in campionato. Il risultato positivo è arrivato al termine di una settimana impegnativa di allenamenti, che sono poi stati ripagati con 3 punti preziosi per la classifica.

Al termine della partita vinta in rimonta contro la squadra di Vieira, alcuni giocatori del Torino hanno condiviso diverse foto sui propri canali social in cui hanno commentato la buona prestazione della squadra granata. Tra i diversi granata a essersi aperti su Instagram ci sono Lazaro, che dopo aver condotto una buona prestazione ha commentato così il risultato finale della partita: “Winning in style 🤞🏽 Testa alla prossima ⚽️🐂”. Oltre all’austriaco non è mancato il post di Ngonge, che con il suo ingresso ha saputo ridare animo al Torino, rendendosi spesso protagonista di azioni pericolose per la porta di Leali. Infine, anche Casadei ha commentato la prestazione della squadra, che dopo aver subito nella prima frazione è riuscita a ribaltare il risultato nella ripresa: “Con questo spirito! @torinofc1906 tutti insieme 🐂”. Infine anche il centrale Maripan non ha mancato di commentare la vittoria del Torino, ottenuta grazie anche al suo secondo gol con la maglia granata: “Una partita da cuore granata ❤️ 🐂 😍”.

