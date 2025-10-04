Toro.it

Il belga e il norvegese hanno commentato sui propri profili Instagram la prestazione del Torino all’Olimpico di Roma

Torino e Lazio hanno mostrato uno spettacolo combattuto all’Olimpico di Roma. I granata sono andati vicino a centrare il secondo successo in campionato, ma la Lazio ha approfittato delle sbavature difensive del Torino per riprendere il risultato.

Al termine dell’incontro Ngonge e Pedersen, due dei giocatori che hanno condotto una buona prova, hanno commentato sui propri profili social la prestazione della squadra e il risultato finale della partita. Il terzino norvegese ha pubblicato una foto della partita con sotto la frase: “Difficile da sopportare, ma teniamo la testa alta! Forza Toro 🐂“. Anche il trequartista belga non ha mancato di sottolineare la prestazione della squadra: “Non il risultato che meritavamo!! Però una bella prestazione di squadra. Avanti su questa strada! Forza Toro🐂”.

TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 04-10-2025

Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Ngonge,devi solo portare pazienza un anno,poi tanto non sarai riscattoto, tranquillo,sei solo di passaggio,ma almeno potrai raccontare in che circo eri capitato.

Scimmionelli
Scimmionelli
10 minuti fa
Reply to  Berggreen

Ci speri, eh? Sai quanta pubblicita’ fara’ Ngonge a te tordo pagIiaccio quando tornera’ a Napoli? Potrai guadagnare bene sotto al Vesuvio con i tuoi 10 tordolcloni. Altro che il magro salario che ti passa johnny B good per scrivere qui.

granatadalegare73
granatadalegare73
7 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Fammi capire…..ma sei sempre contro Baroni? Che ha scelto il tuo capo.
E critichi gli acquisti di Vagnati?
Sempre scelto e confermato dla tuo capo.
Grazie

