Il belga e il norvegese hanno commentato sui propri profili Instagram la prestazione del Torino all’Olimpico di Roma

Torino e Lazio hanno mostrato uno spettacolo combattuto all’Olimpico di Roma. I granata sono andati vicino a centrare il secondo successo in campionato, ma la Lazio ha approfittato delle sbavature difensive del Torino per riprendere il risultato.

Al termine dell’incontro Ngonge e Pedersen, due dei giocatori che hanno condotto una buona prova, hanno commentato sui propri profili social la prestazione della squadra e il risultato finale della partita. Il terzino norvegese ha pubblicato una foto della partita con sotto la frase: “Difficile da sopportare, ma teniamo la testa alta! Forza Toro 🐂“. Anche il trequartista belga non ha mancato di sottolineare la prestazione della squadra: “Non il risultato che meritavamo!! Però una bella prestazione di squadra. Avanti su questa strada! Forza Toro🐂”.