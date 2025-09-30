Il belga dopo aver realizzato il suo primo gol stagionale ha commentato sul proprio profilo Instagram un post a seguito della sconfitta

La terza sconfitta il cinque partite. Il Torino nonostante il successo in Coppa Italia continua a rivelarsi ancora troppo fragile per riuscire a competere con le altre squadre del campionato.

Contro il Parma il Torino è riuscito nell’impresa di far vincere la prima partita in campionato ai padroni di casa, e anche se la sconfitta può essere imputata a due eventi sfortunati, i granata nella ripresa non sono riusciti a riprendere il risultato. Nonostante la sconfitta, il Torino può però raccogliere di buono l’ottima prova di Ngonge, che alla 5a giornata di campionato è riuscito a realizzare il suo primo gol stagionale. Il belga al termine dell’incontro ha condiviso un post sul proprio profilo Instagram dove ha commentato: “Non molliamo niente! Testa alta alla prossima!!! Forza Toro🐂”.