Contro l’Inter il Cagliari oltre all’incontro ha perso per infortunio anche un giocatore che è stato uno dei leader del Torino

Il Cagliari sabato 27 settembre ha ospitato in casa l’Inter per l’incontro valido per la 6a giornata di campionato.

I nerazzurri favoriti hanno rispettato il pronostico riuscendo a imporsi contro gli isolani con un risultato di 2-0. Tuttavia oltre alla possibilità di guadagnare qualche punto, il Cagliari ha anche perso uno dei suoi giocatori chiave per infortunio. L’ex capitano del Torino Andrea Belotti ha infatti rimediato una lesione al legamento crociato che potrebbe costringere il “gallo” a dover salutare il campo per diversi mesi. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori accertamenti, ma a seguito della notizia il Torino ha commentato su X l’accaduto, augurando una pronta guarigione al giocatore: “Tutto il Torino Football Club augura ad Andrea Belotti una pronta guarigione. Ti aspettiamo presto in campo: in bocca al lupo Gallo!“