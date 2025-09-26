Il Cholito, subentrato ad Adams, ha esultato sui social al termine della partita di Coppa Italia vinta contro il Pisa

Successo importante per il Torino, che ha battuto 1-0 il Pisa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia e ha staccato il pass per gli ottavi, dove affronterà la Roma. Sarà dunque un remake della partita che fino a ora è valsa l’unica vittoria in campionato per i granata, datata 14 settembre e targata Simeone. Proprio il Cholito, che ieri è entrato dalla panchina prendendo il posto di Ché Adams, ha esultato sui social pubblicando delle foto che lo ritraevano in campo e aggiungendo come didascalia: “Qualificati! Ora pensiamo subito alla prossima partita. Forza Torino”.