In occasione della sua 100a presenza con la maglia granata, la società ha voluto omaggiare l’austriaco con una maglia celebrativa

Lazaro contro la Roma ha raggiunto un importante traguardo personale. Oltre alla prima vittoria stagionale, l’austriaco all’Olimpico ha potuto festeggiare la sua 100a presenza con la maglia del Torino. Un traguardo importante che testimonia l’apporto che Lazaro ha portato alla squadra nel corso delle sue ultime tre stagioni in granata.

L’omaggio del Torino

Per festeggiare e celebrare questo traguardo, il Torino ha pubblicato sui propri canali social una foto che ritrae l’austriaco che mostra una maglia con il suo nome è il numero 100, a simboleggiare il numero delle sue presenze nel club. Il Torino ha commentato così il post in onore del classe 1996: “Maglia celebrativa per le 100 presenze con il Toro! 💯 Bravo @lazarovalentino! 👏”.