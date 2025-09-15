Toro.it

Con ironia e sportività, Sonego ha postato un messaggio rivolto a Cobolli dopo il successo del Toro per 0-1 all’Olimpico

Roma-Torino, una partita che si gioca anche fuori dal campo. Lorenzo Sonego, tennista italiano e grande tifoso granata, ha voluto celebrare sui social la vittoria del Toro all’Olimpico contro la squadra di Gasperini. Lo ha fatto con una storia su Instagram, condividendo una foto che ritrae Ngonge e Simeone, protagonisti del match, e taggando l’amico e collega Flavio Cobolli, noto sostenitore giallorosso. “Sarà per la prossima”, ha ironizzato.

Sonego storie IG
Sonego-Cobolli – crediti: screen storie Instagram Sonego
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 15-09-2025

Iscriviti
Notificami
1 Comment
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Scimmionelli
Scimmionelli
8 minuti fa

Un romanista lontano cuggino di un ex presidente dei gobbi. Brrrrr che credenziali!
😂😂😂⚽🎾

Il Toro festeggia negli spogliatoi e Simeone posta la foto