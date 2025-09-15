Con ironia e sportività, Sonego ha postato un messaggio rivolto a Cobolli dopo il successo del Toro per 0-1 all’Olimpico

Roma-Torino, una partita che si gioca anche fuori dal campo. Lorenzo Sonego, tennista italiano e grande tifoso granata, ha voluto celebrare sui social la vittoria del Toro all’Olimpico contro la squadra di Gasperini. Lo ha fatto con una storia su Instagram, condividendo una foto che ritrae Ngonge e Simeone, protagonisti del match, e taggando l’amico e collega Flavio Cobolli, noto sostenitore giallorosso. “Sarà per la prossima”, ha ironizzato.