Toro.it

Lo scatto postato dall’argentino su Instagram celebra la gioia granata dopo il successo per 0-1 a Roma: il “Cholito” trascina il Toro

Il sorriso negli spogliatoi dice tutto: il Torino si gode una vittoria pesantissima all’Olimpico contro la Roma. A firmarla è stato Giovanni Simeone, al suo primo gol con la maglia granata e autore della rete che vale non solo i tre punti, ma anche la prima marcatura stagionale della squadra in campionato.

Gruppo post Roma-Torino – crediti: screen storie Instagram Simeone
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 14-09-2025

Iscriviti
Notificami
18 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
ElPepp
ElPepp
14 minuti fa

Due curiosità di contorno: – si sa se Cairo abbia già parlato piantando la bandierina? Strano non si sia ancora palesato… (non era all’Olimpico? Un’indisposizione?) – Si sa qualcosa dello scacchio finale di Maripan verso, apparentemente, Ilic? Ma questo è già più difficile e forse è meglio così, anche se… Leggi il resto »

Max Master
Max Master
52 minuti fa

Anche se detesto fino al midollo cario non riesco a non esultare per una vittoria come non riesco ad essere felice per una sconfitta. Il pidocchio prima o poi se ne andrà il Toro no. Bravi ragazzi

valter1
valter1
8 minuti fa
Reply to  Max Master

Concordo, io non riesco a tifare contro…e quindi augurare sconfitte e retrocessioni…sono in uno stato di passività…solo spero che il masiota se vada al più presto, costi quel che costi. Lo detesto all’inverosimile. A livello sportivo naturalmente, è come combattere un brutto male

tajarin
tajarin
1 ora fa

Benissimo. Vedo Maripan più rilassato 😂

Israel verso il Mondiale: “Nos vemo en USA”