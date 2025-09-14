Lo scatto postato dall’argentino su Instagram celebra la gioia granata dopo il successo per 0-1 a Roma: il “Cholito” trascina il Toro
Il sorriso negli spogliatoi dice tutto: il Torino si gode una vittoria pesantissima all’Olimpico contro la Roma. A firmarla è stato Giovanni Simeone, al suo primo gol con la maglia granata e autore della rete che vale non solo i tre punti, ma anche la prima marcatura stagionale della squadra in campionato.
Due curiosità di contorno: – si sa se Cairo abbia già parlato piantando la bandierina? Strano non si sia ancora palesato… (non era all’Olimpico? Un’indisposizione?) – Si sa qualcosa dello scacchio finale di Maripan verso, apparentemente, Ilic? Ma questo è già più difficile e forse è meglio così, anche se… Leggi il resto »
Anche se detesto fino al midollo cario non riesco a non esultare per una vittoria come non riesco ad essere felice per una sconfitta. Il pidocchio prima o poi se ne andrà il Toro no. Bravi ragazzi
Concordo, io non riesco a tifare contro…e quindi augurare sconfitte e retrocessioni…sono in uno stato di passività…solo spero che il masiota se vada al più presto, costi quel che costi. Lo detesto all’inverosimile. A livello sportivo naturalmente, è come combattere un brutto male
Benissimo. Vedo Maripan più rilassato 😂