Al termine dei rispettivi incontri con la nazionale, i due giocatori del Torino hanno commentato sui social la prestazione della loro squadra

Nella notte tra il 4 e il 5 settembre, sono stati due i giocatori del Torino ad aver preso parte ai rispettivi incontri con la propria nazionale. Il Cile di Maripan ha affrontato alle 2:30 il Brasile nell’incontro valido per la qualificazione ai mondiali. Il difensore ha preso parte a tutti i 90′ dell’incontro, tuttavia gli avversari allenati da Ancellotti sono riusciti a imporsi per un vantaggio di 3-0.

Israel verso il mondiale

Chi invece ha avuto maggior fortuna è stato Israel, l’estremo difensore del Torino che era tra i convocati dell’incontro tra l’Uruguay e il Perù. E’ stata una partita a senso unico che ha visto il trionfo della Celeste per 3-0. La vittoria ha permesso all’Uruguay di qualificarsi alla prossima edizione del mondiale, e lo stesso Israel ha commentato questo importante traguardo con una storia su Instagram: “Ci vediamo negli Stati Uniti”.