Il presidente Cairo ha voluto celebrare la salvezza raggiunta dal Torino contro la Lazio tramite il suo profilo social

Una celebrazione non troppo felice, quella dei granata dopo il raggiungimento della salvezza. L’idea inziale era infatti differente: l’arrivo di Giampaolo avrebbe dovuto riportare il Toro ai propri livelli e non ad un crollo poi gestito e risolto da Nicola. Il cambio di obiettivi a stagione in corso si è reso più complicato del previsto, perdurando fino al penultimo scontro stagionale, ma alla fine i granata ce l’hanno fatta. A festeggiare per il mantenimento della categoria, anche il presidente Urbano Cairo, che tramite il proprio profilo Instagram ha voluto condividere la propria soddisfazione, contornata però da qualche nota meno positiva.

Cairo esulta sui social: “Salvezza raggiunta!”

“Salvezza raggiunta!! Non era l’obiettivo di inizio stagione ma vista come si era messa l’annata ci ha dato grande gioia averla raggiunta !! SFT”, queste le parole scelte dal Patron granata, che evidenziano una parziale soddisfazione, che dovrà portare ad un’inversione di rotta per il prossimo anno. Assieme al messaggio, una foto che lo immortala ad esultare in mezzo ai suoi giocatori dopo Lazio-Torino.

Ecco il post condiviso da Cairo su Instagram.