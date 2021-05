Il Torino ha celebrato le cento presenze di Armando Izzo in granata con una maglia speciale per l’occasione

Dopo la salvezza, un altro traguardo importante è arrivato in casa Torino. Questa volta riguarda però solamente Armando Izzo. Il difensore partenopeo nel match contro la Lazio ha raggiunto le cento presenze sotto la Mole, contornate da sette gol. Arrivato dal Genoa nel 2018, il numero 5 della formazione granata ha stupito in più di un’occasione, mettendosi a servizio della squadra. Se l’anno scorso non è stato dei più proficui, come questo inzio di stagione, con Nicola è tornato finalmente ai suoi livelli, e la sfida contro la Lazio ne è stata la riprova. Il Toro ha deciso quindi di onorare questo traguardo con una maglia celebrativa dedicata appunto alle 100 presenze collezionate in granata da Izzo.

Toro, i ringraziamenti di Izzo per le cento presenze: “Orgoglioso per le mie 100 presenze col Toro”

Il difensore granata, molto attivo sui social, ha voluto ringraziare così il club: “Grazie al Torino per questa maglia celebrativa. Sono orgoglioso per le mie 100 presenze col Toro e sono fiero di aver sempre lottato, sudato e difeso questa gloriosa maglia, nel bene e nel male. Cento volte grazie“.

Ecco il post celebrativo pubblicato dal Torino FC.