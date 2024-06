Da Pietro Pellegri ad Antonio Sanabria: ecco dove hanno scelto di passare le vacanze i due giocatori del Torino

Stagione finita in casa Toro. Tempo di vacanze quindi, ma non per tutti. Solo per i giocatori che non sono impegnati con le rispettive nazionali. Questo è il caso di Pietro Pellegri e Antonio Sanabria. Tempo di ricaricare le batterie, in vista della prossima stagione per loro. Entrambi hanno fatto sapere su Instagram dove si trovano. Il primo, attaccante classe 2001, si trova in Grecia. Ha scelto un’isola mozzafiato, in una villa con piscina. Non è da solo, ma in compagnia della sua dolce metà Carolina Stramare. Antonio Sanabria invece, si trova in Spagna con la sua famiglia. Sta passando giornate al mare e in piscina con le sue due bimbe. Di seguito, le foto di Pellegri in vacanza.