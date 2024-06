Pietro Pellegri, attaccante del Torino, sarà presto papà: la sua compagna Carolina Stramare è infatti incinta

Dolce notizia per Pietro Pellegri, che diventerà presto papà. Carolina Stramare, la sua compagna, è infatti incinta. Nessuna notizia ufficiale da loro, ma le foto del settimanale Nuovo parlano chiaro. I due sono in vacanza a Mykonos. In spiaggia, sono stati paparazzati e si vede chiaramente che lei è in dolce attesa.