Samuele Ricci si trova in vacanza in Madagascar. Il numero 28 del Torino ha fatto divertire i bambini giocando a calcio con loro

Tempo di vacanze in casa Toro. Samuele Ricci, centrocampista del Torino, si trova in Madagascar. Come si vede dalle sue storie su Instagram, sta visitando molti luoghi belli e suggestivi. Ma il giocatore ha anche fatto divertire dei bambini, giocando a calcio con loro. Infatti in una foto, si vede lui intento a calciare un pallone sulla sabbia. Poi in un’altra, si è fatto fare una foto con tutti i bambini che hanno giocato con lui. Questi poveri bambini, meno fortunati di altri, si sono divertiti con un campione della Serie A.