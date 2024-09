Un simpatico malinteso che dimostra come i tifosi del Torino abbiano il timore (anche a mercato chiuso) di perdere i giocatori più importanti

“Vogliamo parlare di Perr Schuurs che porta due palloni ai bimbi che giocano ogni partita sotto la Maratona?”, si legge nella didascalia che impreziosisce il video pubblicato sul profilo ufficiale del Torino, che appunto racconta la visita, a pochi istanti dal calcio d’inizio della partita col Lecce, nei pressi del settore più caldo del tifo granata. Tanto affetto da parte del pubblico, che ha fatto sentire tutta la propria vicinanza al difensore fuori da quasi un anno per la rottura del crociato. Quest’oggi però qualcuno deve essersi sentito tradito dal classe ’99, a dimostrazione di come il trauma della cessione di Bellanova non sia ancora stato pienamente digerito dalla piazza. Ma in questo specifico caso si è trattato di un semplice malinteso.

I tifosi: “Non potete farci questo”

Verso ora di pranzo, sul profilo Instagram di Perr Schuurs è apparso infatti un post in collaborazione con il Fortuna Sittard, ossia la squadra con cui il difensore ha cominciato a muovere i primi passi nel professionismo. “One of our own” nella didascalia: “Uno dei nostri”. L’immagine mostra poi Schuurs con addosso una maglia di colore blu e contorni in rosso e tra i commenti c’è chi si è spaventato, con un filo di esagerazione: “Oddio, ma l’hanno venduto?” oppure “Mi hai fatto spaventare. Perr torna presto” o ancora “Pensavo ti avessero venduto, non potete farmi questo”.

L’iniziativa di beneficenza

L’olandese ha indossato, per l’occasione,la maglia del Fortuna Sittard per motivi che vanno oltre il terreno da gioco. Il club infatti ricorda oggi Fernando Ricksen, leggenda del club di Eredivisie ed ex anche di Rangers e Zenit, che esattamente cinque anni fa passava a miglior vita dopo aver combattuto contro la Sla. Schuurs ha dunque partecipato all’iniziativa del lancio di una maglietta in onore di Ricksen, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Schuurs pensa solo al Toro

Per il momento non c’è da allarmarsi. Schuurs pensa soltanto a rientrare il prima possibile e a rendersi utile al suo nuovo tecnico Paolo Vanoli e a confermarlo è lui stesso, rispondendo divertito a un dialogo tra due tifosi. “Ho visto questa foto e ho pensato che Cairo l’avesse venduto anche da infortunato”, “Te lo giuro per un momento mi è preso un infarto. Poi ho pensato che è chiuso il mercato”. E allora Schuurs ha rassicurato, se ce n’era bisogno, il popolo granata e soprattutto uno dei due tifosi visibilmente preoccupati: “No no, tranquillo” con una emoji che piange dalle risate.