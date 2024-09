Presente allo stadio per Torino-Lecce, Schuurs è stato accolto con entusiasmo dai tifosi: il suo percorso di recupero intanto prosegue

Solo un punto per il Torino nella sfida contro il Lecce, che ha rappresentato un passo indietro rispetto a quanto fatto vedere dai granata prima della sosta. Pochissime occasioni, tanta sofferenza e ancora una volta premio di MVP a Milinkovic-Savic, che rende l’idea di come il portiere serbo abbia salvato più volte i compagni. Tanti i fischi alla fine del match, che hanno fatto da contraltare ai cori gridati prima del calcio d’inizio. E a proposito di questo, tra le poche note positive della giornata c’è stata la visita di Schuurs, presente allo stadio e accolto con entusiasmo dai tifosi.

Il recupero prosegue

A sorpresa, il difensore olandese si è presentato allo stadio in occasione del match. E allora il prepartita è stato il momento ideale per andarsi a prendere il calore dei propri tifosi, fondamentale anche dal punto di vista psicologico in questo momento di difficoltà per lui. L’ex Ajax si è diretto verso la Curva Maratona, scattando anche alcune foto. Intanto, il suo percorso di recupero prosegue. Schuurs, come ben noto, non gioca ormai da quasi un anno. Prima il crociato ha fatto crack e poi, quando sembrava poter tornare a disposizione, si è resa necessaria un’operazione al ginocchio che lo ha fermato nuovamente. Adesso l’olandese sta spingendo quanto mai fatto per puntare a rientrare il prima possibile, e l’obiettivo principale è rimettere piede in campo per la fine dell’anno. Tra un paio di mesi potrà poi fare degli accertamenti, e se si vedrà che ha ancora bisogno di tempo allora non si correranno ovviamente rischi, facendolo rientrare con calma tra gennaio e febbraio del 2025. Il Torino e Vanoli intanto lo aspettano a braccia aperte, e l’accoglienza di ieri lo dimostra perfettamente.