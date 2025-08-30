Danilo D’Ambrosio chiude la sua carriera e dice addio al calcio giocato: “Grazie a tutti, resterà per sempre dentro di me”

Danilo D’Ambrosio, attraverso il suo profilo Instagram, ha detto addio al calcio giocato. Il giocatore classe 1988 ha preso questa scelta all’età di 36 anni. Attraverso il post pubblicato sui social, ha ringraziato tutti raccontando la realizzazione del suo sogno attraverso parole d’amore per il calcio. Dal 2010 al 2014 ha giocato con la maglia del Torino. Poi Inter e infine Monza. Nella sua bacheca 1 Serie A, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Di seguito, le sue parole nel post.