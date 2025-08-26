Toro.it

Il messaggio pubblicato dal club sui propri social all’indomani della pesante sconfitta per 5-0 contro l’Inter

Una serata più che storta, una sconfitta che sa molto di più che di un passo falso. La partita contro l’Inter è da dimenticare, archiviare totalmente, e lo sanno bene anche in società. All’indomani del match perso 5-0 contro i nerazzurri, infatti, il club ha pubblicato sui propri social un messaggio che recita: “Dopo una sconfitta così pesante, le parole rischiano di suonare vuote. Resta però una certezza: il sostegno dei nostri tifosi. Grazie ai 2.290 granata che hanno riempito il settore ospiti ieri a San Siro”.

TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 26-08-2025

Iscriviti
Notificami
23 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
granatadalegare73
granatadalegare73
3 minuti fa

Siamo alla follia!!! Scrivono senza sapere dove sono!!! Oppure su ordine del piccolo boss, continuano l’opera di presa per il c…..no dai, sono stati insultati e ora li ringraziano. Jones, dai è troppo anche per te 🤣🤣🤣
Cmq stadio vuoto vuoto vuoto

Last edited 3 minuti fa by granatadalegare73
fringomax
fringomax
4 minuti fa

Comunicazione vergognosa

TRAPANO
TRAPANO
7 minuti fa

Ah bel sostegno, vi hanno insultato per 70 minuti, e giustamente direi… andate affanxulo tutti, dal primo all’ultimo

Tifosi granata delusi dall’esordio del Torino: “Il mio allenatore è Paolo Vanoli”