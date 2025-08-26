I tifosi granata hanno espresso il proprio dissenso sui social a seguito dei 5 gol subiti dall’Inter, esordio amaro per Baroni

Il Torino contro l’Inter ha dato il via al proprio cammino nel nuovo campionato di Serie A, e l’esordio a San Siro non poteva andare peggio di così.

A dirlo sono anche i tifosi granata, che a seguito di un’intera preseason passata a preparare una nuova squadra, si aspettavano di vedere uno spettacolo ben diverso. Sono in molti infatti ad aver commentato sui social il proprio dissenso sulla prestazione contro il Torino, oltre alle considerazioni contro i giocatori, in molti si sono concentrati su Marco Baroni. Il tecnico ha deluso le aspettative, e per questo motivo molti hanno rievocato il nome di Vanoli: “Il mio allenatore è Paolo Vanoli”. Altri ancora hanno ironizzato il fatto che l’ex tecnico del Venezia non era stato giudicato in grado di guidare i granata per la seconda stagione: “Ah quindi non era Vanoli il problema?”.

I commenti contro Cairo

Nei primi minuti dell’incontro i tifosi del Torino presenti a San Siro si sono fatti sentire per tentare di sostenere a accompagnare l’esordio dei granata. Tuttavia dopo aver subito i primi 3 gol, i tifosi presenti allo stadio hanno iniziato a rumoreggiare, riprendendo i cori contro Cairo cantati nel corso della passata stagione. Il dissenso contro il presidente del Torino non si è però limitato a farsi sentire dal settore ospite di San Siro, sui social infatti, sono stati in molti ad aver criticato Cairo e tutta la dirigenza granata: “Cairo devi vendere, vattene…”, “Ennesima umiliazione”, “Vergogna…”.