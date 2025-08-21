Il paraguayano dopo essere diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese ha salutato i tifosi granata sui social

Dopo aver trascorso le ultime 5 stagioni al Torino, Sanabria è ora pronto per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

A seguito dell’ufficialità, il paraguayano è diventato un nuovo giocatore della Cremonese, e dalla prossima stagione potrà tornare a guidare il reparto offensivo di un club di Serie A. Sanabria ha dichiarato di essere pronto per la nuova avventura e presso la squadra lombarda cercherà di rendersi protagonista.

Il saluto sui social

A seguito del trasferimento, Sanabria ha voluto dedicare un ultimo post sul suo profilo Instagram al Torino, dove ha salutato i tifosi e i compagni granata: “Oggi chiudo una tappa di quattro anni al Torino FC. Dove ho vissuto momenti belli e tante esperienze sia dentro che fuori dal campo, ma mi tengo il lato positivo. Grazie ai lavoratori, agli allenatori e ai compagni con cui ho avuto l’opportunità di condividere tutto questo tempo. Porto con me l’affetto e l’ammirazione di tutti loro. Voglio anche fare una menzione speciale ai tifosi del Torino che mi hanno sempre fatto sentire uno di loro, mi hanno dimostrato il loro sostegno incondizionato e mi hanno fatto sentire come a casa. GRAZIE 🫶🏽”.