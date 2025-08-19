Il nuovo attaccante del Torino ha condiviso un post sul proprio profilo Instagram in cui ringrazia i tifosi per l’accoglienza ricevuta

Simeone contro il Modena ha conseguito l’esordio all’Olimpico Grande Torino. La sua prestazione non è passata inosservata, dal momento che dal suo ingresso in campo i granata si sono rivelati più pericolosi in fase offensiva.

Il pubblico granata ha apprezzato la prestazione dell’attaccante argentino, che non ha mancato di ringraziare i tifosi per il caloroso benvenuto: “Coppa Italia ✅ Grazie a tutti per l’accoglienza, continuiamo a lavorare! 🐂🔥”.