In occasione della sfida di Coppa Italia, il presidente del Modena Carlo Rivetti ha deposto una corona di fiori in onore del Grande Torino

Il Modena omaggia il Grande Torino. In occasione della sfida di Coppa Italia in programma oggi, 18 agosto alle ore 21.15, i gialloblù sono saliti a Superga per ricordare la memoria degli Invincibili. Il presidente del Modena Carlo Rivetti, nipote di Enrico Marone Cinzano, storico presidente del Toro, ha deposto una corona di fiori sotto la lapide che ricorda il Grande Torino.

Negli scorsi giorni, il patron del Modena ha espresso tutto il suo affetto per la squadra granata. Rivetti aveva pre annunciato la visita a Superga: “Andrò anche a Superga perché quella squadra imbattibile non si dimentica mai. Spero che lo spirito di quel Toro venga in qualche modo trasferito al mio Modena“.

Il Modena omaggia il Grande Torino: le immagini

Il Torino e il Modena hanno condiviso sui social il gesto dei gialloblù in memoria degli Invincibili. Ecco le foto che ritraggono la delegazione del Modena a Superga: