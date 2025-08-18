Il difensore olandese ha postato su Instagram una storia nel giorno del terzo anniversario del suo arrivo al Torino

Il 18 agosto del 2022 il Torino ufficializzava l’acquisto di Perr Schuurs dall’Ajax. Tre anni dopo il difensore olandese ha voluto lanciare un messaggio d’affetto al club e ai tifosi con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. “3 anni in questo splendido club. Grato per l’amore, orgoglioso di indossare questi colori. Un giorno tornerò in campo, e ne varrà la pena”, ha scritto il centrale.

In questo momento Schuurs sta ancora seguendo il programma di recupero dall’infortunio al ginocchio che da quasi due anni lo sta costringendo ai box e bisognerà attendere ancora alcuni mesi prima di poterlo rivedere in campo.