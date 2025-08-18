Il difensore olandese ha postato su Instagram una storia nel giorno del terzo anniversario del suo arrivo al Torino
Il 18 agosto del 2022 il Torino ufficializzava l’acquisto di Perr Schuurs dall’Ajax. Tre anni dopo il difensore olandese ha voluto lanciare un messaggio d’affetto al club e ai tifosi con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. “3 anni in questo splendido club. Grato per l’amore, orgoglioso di indossare questi colori. Un giorno tornerò in campo, e ne varrà la pena”, ha scritto il centrale.
In questo momento Schuurs sta ancora seguendo il programma di recupero dall’infortunio al ginocchio che da quasi due anni lo sta costringendo ai box e bisognerà attendere ancora alcuni mesi prima di poterlo rivedere in campo.
Anche io mi faro’ le 10 donne piu belle al mondo e ne varra la pena. Ne dubito ma te lo auguro sopratutto di tornare quello di prima. F.V.C.G
Me lo auguro soprattutto per te Perr, della cairese mi importa meno di zero, ma dubito fortemente tu possa tornare a giocare a livello professionistico. Ovviamente spero di sbagliarmi. PS La foto con accanto il diverso anche no! Porta una tigna pazzesca
Speriamo ragazzo,ripeto per me superiore a Buongiorno,epocale il recupero su Orsolini in VAGNATESE-Bologna 1 a 0,goal assurdo di Karamoh,da dietro in area in corsa,scivolata,palla piena,grande Perr,auguri ragazzo