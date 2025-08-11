L’attaccante argentino sarà il fulcro dell’attacco del Toro e a lui spetterà il compito di segnare i gol pesanti
Giovanni Simeone è più carico che mai in vista della prossima stagione. “Siamo pronti per la nuova stagione. Non vedo l’ora di cominciare!”, cita il nuovo innesto del Torino direttamente sul proprio profilo personale su Instagram. L’argentino ha un compito non semplice ma ben chiaro: guidare l’attacco granata.
Inter, fiorentina, Roma ed Atalanta…sicuro di non veder l’ora di cominciare..?
Cholito ricordati, dovrete fare un gol più dell’ avversario… quindi si parla di almeno 4/5 gol a partita,vedi un po’ tu se potrà essere fattibile 🫣
😅🤣😂
Vedrai che soddisfazioni, lottare per il NANO POSTO nn ha prezzo.
Cairo VATTENE