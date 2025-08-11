Toro.it

L’attaccante argentino sarà il fulcro dell’attacco del Toro e a lui spetterà il compito di segnare i gol pesanti

Giovanni Simeone è più carico che mai in vista della prossima stagione. “Siamo pronti per la nuova stagione. Non vedo l’ora di cominciare!”, cita il nuovo innesto del Torino direttamente sul proprio profilo personale su Instagram. L’argentino ha un compito non semplice ma ben chiaro: guidare l’attacco granata.

ultimo aggiornamento: 11-08-2025

innua
innua
24 minuti fa

Inter, fiorentina, Roma ed Atalanta…sicuro di non veder l’ora di cominciare..?

Berggreen
Berggreen
30 minuti fa

Cholito ricordati, dovrete fare un gol più dell’ avversario… quindi si parla di almeno 4/5 gol a partita,vedi un po’ tu se potrà essere fattibile 🫣

Last edited 29 minuti fa by Berggreen
Kawasaki77
Kawasaki77
20 minuti fa
Reply to  Berggreen

😅🤣😂

direibene18
direibene18
52 minuti fa

Vedrai che soddisfazioni, lottare per il NANO POSTO nn ha prezzo.
Cairo VATTENE

