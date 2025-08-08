L’attaccante granata ha pubblicato sui propri canali social un commento incoraggiante a seguito dell’ultimo infortunio rimediato

Njie sembrava essere ormai pronto per tornare nuovamente ad allenarsi con i suoi compagni di squadra in attesa della ripresa del campionato, tuttavia un nuovo affaticamento muscolare ha impedito al giovane granata di tornare a giocare sul campo.

Gli accertamenti hanno evidenziato un quadro distrattivo parziale del muscolo ileopsoas di sinistra, si tratta del terzo infortunio nel 2025 per il giocatore svedese, che sembrava essere a un passo del rientro in campo. Njie tuttavia sembra essere motivato a recuperare in fretta per la prossima stagione, lo svedese ha infatti pubblicato suoi propri canali social una storia in cui è presente la figura di un leone con la frase: “Il ritorno è sempre migliore della ricaduta”. Il giocatore del Torino ha commentato questa citazione con una sua frase che fa sperare i tifosi del Torino: “Trust the process…”.