Alieu Njie alza nuovamente bandiera bianca. L’esterno svedese è costretto allo stop per un altro infortunio, il terzo in appena sei mesi

Non uno, non due ma ben tre infortuni in appena sei mesi: Alieu Njie è perseguitato dai problemi fisici. Il talento classe 2005 ha dimostrato di avere qualità ma il fato sembra remare contro il giocatore. Il 2025 dell’esterno è stato fin qui dolceamaro.

Njie ha gioito per le chance in prima squadra e sofferto per gli infortuni che hanno reso la fine della stagione passata e l’estate in corso un calvario. Come reso noto dal Torino, lo svedese ha rimediato un infortunio muscolare ed è nuovamente costretto ai box.

L’assenza al ritiro e il nuovo stop

Calcisticamente, Njie non ricorderà con piacere l’estate del 2025. Dopo essere rientrato dal lungo stop causato dalla frattura malleolare dello scorso febbraio, lo scorso luglio lo svedese ha accusato un problema al polpaccio.

Il nuovo infortunio ha costretto Alieu a dare forfait al ritiro della squadra a Prato allo Stelvio. Il giocatore non si è perso d’animo e ha lavorato al Filadelfia per tornare a disposizione di Baroni. Dopo pochi allenamenti, però, il giocatore ha subito un nuovo problema muscolare. L’esito degli esami ha evidenziato “un quadro distrattivo parziale del muscolo ileopsosas di sinistra“.

Il talento e la fragilità di Njie

Il talento di Alieu Njie non è in discussione. Fin dai tempi della Primavera, lo svedese ha dimostrato di avere qualità superiori rispetto ai compagni. Il primo a notare la luce emanata dal classe 2005 è stato Paolo Vanoli, che ha aggregato il giovane giocatore al ritiro della prima squadra nel 2024.

L’ex allenatore granata ha scommesso su Njie, schierandolo più volte in campo. Lo svedese ha esordito con la prima squadra del Toro il 20 settembre 2024. Alla sua terza partita in Serie A, Alieu ha segnato il gol vittoria (il primo con la maglia granata) contro il Como. Njie è un giocatore bravo e fragile, un talento che, quando in forma, può fare la differenza.