Il Torino accoglie Simeone e cambia fisionomia. L’argentino sarà il fulcro dell’attacco, si prospetta un ballottaggio sulla trequarti

Giovanni Simeone guiderà l’attacco del Torino. I granata hanno accolto la punta argentina in arrivo dal Napoli. Con l’ex Fiorentina ed Hellas Verona in squadra, Marco Baroni potrà contare su un rinforzo prezioso.

L’arrivo di Simeone a Torino cambia la fisionomia granata. L’argentino sarà il faro del reparto avanzato e a lui spetterà il compito di segnare i gol pesanti. Alle sue spalle ci sarà un ballottaggio: 4 potenziali titolari per 3 posti in campo.

L’impatto di Simeone

Giovanni Simeone arriva a Torino con un compito non semplice ma ben chiaro: guidare l’attacco granata. Il Toro è reduce da una stagione difficile, con pochi gol segnati e un reparto avanzato che ha deluso. L’infortunio di Zapata e il mancato arrivo di un sostituto del colombiano hanno compromesso il campionato granata.

Quest’anno però, la storia sembra essere differente. Baroni ha a disposizione 2 punte più una. In attesa del ritorno di Zapata, Simeone sarà l’attaccante titolare. La terza pedina è Ché Adams. Lo scozzese potrebbe giocare qualche metro più indietro rispetto all’anno scorso, dando il via a un ballottaggio sulla trequarti.

Il ballottaggio sulla trequarti

L’arrivo di Simeone cambia la fisionomia della trequarti del Torino. La titolarità dell’argentino in campo e il successivo dualismo con Zapata obbligano Adams ad arretrare. Lo scozzese darà così il via a un ballottaggio con Nikola Vlasic e i due nuovi acquisti Cyril Ngonge e Zakaria Aboukhlal.

Il croato è una certezza del Torino e, in una squadra che ha visto tanti volti nuovi, potrà trasmettere il sentimento del “Vecchio Cuore Granata”. Ngonge e Aboukhlal sono giocatori veloci e imprevedibili, due esterni con il vizio del gol. Adams ha il fiuto del gol e anche qualche metro più indietro rispetto al ruolo naturale potrà fare bene.