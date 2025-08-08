Toro.it

Il Torino accoglie Simeone e cambia fisionomia. L’argentino sarà il fulcro dell’attacco, si prospetta un ballottaggio sulla trequarti

Giovanni Simeone guiderà l’attacco del Torino. I granata hanno accolto la punta argentina in arrivo dal Napoli. Con l’ex Fiorentina ed Hellas Verona in squadra, Marco Baroni potrà contare su un rinforzo prezioso.

L’arrivo di Simeone a Torino cambia la fisionomia granata. L’argentino sarà il faro del reparto avanzato e a lui spetterà il compito di segnare i gol pesanti. Alle sue spalle ci sarà un ballottaggio: 4 potenziali titolari per 3 posti in campo.

L’impatto di Simeone

Giovanni Simeone arriva a Torino con un compito non semplice ma ben chiaro: guidare l’attacco granata. Il Toro è reduce da una stagione difficile, con pochi gol segnati e un reparto avanzato che ha deluso. L’infortunio di Zapata e il mancato arrivo di un sostituto del colombiano hanno compromesso il campionato granata.

Quest’anno però, la storia sembra essere differente. Baroni ha a disposizione 2 punte più una. In attesa del ritorno di Zapata, Simeone sarà l’attaccante titolare. La terza pedina è Ché Adams. Lo scozzese potrebbe giocare qualche metro più indietro rispetto all’anno scorso, dando il via a un ballottaggio sulla trequarti.

Il ballottaggio sulla trequarti

L’arrivo di Simeone cambia la fisionomia della trequarti del Torino. La titolarità dell’argentino in campo e il successivo dualismo con Zapata obbligano Adams ad arretrare. Lo scozzese darà così il via a un ballottaggio con Nikola Vlasic e i due nuovi acquisti Cyril Ngonge e Zakaria Aboukhlal.

Il croato è una certezza del Torino e, in una squadra che ha visto tanti volti nuovi, potrà trasmettere il sentimento del “Vecchio Cuore Granata”. Ngonge e Aboukhlal sono giocatori veloci e imprevedibili, due esterni con il vizio del gol. Adams ha il fiuto del gol e anche qualche metro più indietro rispetto al ruolo naturale potrà fare bene.

Torino FC new signing Giovanni Simeone arrives at the stadio Filadelfia to complete his transfer to Torino FC from SSC Napoli.
pennina
pennina
13 minuti fa

se zapata sta bene, gioca zapata, simeone è la terza punta, dietro a lui e dietro anche a adams…

pennina
pennina
10 minuti fa
Reply to  pennina

poi dico una cosa, l’up grade va fatto dietro, con un laterale dx e un centrale più forti degli attuali titolari… in avanti, simeone per sanabria non cambia una virgola…

direibene18
direibene18
4 minuti fa
Reply to  pennina

Simeone per Sanabria cambia, e cambia tanto, nn mi stupisce che nn riesci a cogliere la differenza. Dietro, in mezzo, ed ai lati manca tanto, ma in avanti è meglio di prima.

direibene18
direibene18
13 minuti fa

Sicuramente la rosa sarà incompleta, come nella miglior tradizione cairota, ma almeno pare che ci sia un’ idea di squadra più offensiva della precede.
Con tutte le scusanti del caso , la squadra di Vanoli era uno spettacolo indecente.

Troposfera Granata
Troposfera Granata
23 minuti fa

Io preferirei Adams dietro a Simeone, con ai lati Ngonge e Aboukhlal; Vlasic non mi è mai piaciuto granché.

