Eljif Elmas attraverso un post sul suo profilo Instagram ha salutato il Torino e i suoi tifosi: “Mi avete fatto sentire a casa”

Eljif Elmas ha salutato il Torino e i suoi tifosi. Lo ha fatto tramite il suo profilo Instagram con un post. Parole d’amore per la squadra e per i tifosi che lo hanno fatto sentire a casa nel suo periodo qui sotto la Mole. Il macedone ha definito l’esperienza come memorabile e si è divertito. Ma fa tutto parte del passato. Di seguito, il post su Instagram.

ultimo aggiornamento: 31-08-2025

GK 72
GK 72
2 ore fa

D’altronde sei passato da noi solo per rilanciarti..
Vagnati sei proprio un grande!

Vendi e falla finita con sta pena

michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
2 ore fa

Ennesimo prestito con diritto di riscatto. Speriamo lo aboliscano, così Cairo avrà un’altra bella mazzata. Serie b, cambio delle regole, contestazione forte, debiti….:solo questo può farlo mollare.

