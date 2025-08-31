Eljif Elmas attraverso un post sul suo profilo Instagram ha salutato il Torino e i suoi tifosi: “Mi avete fatto sentire a casa”

Eljif Elmas ha salutato il Torino e i suoi tifosi. Lo ha fatto tramite il suo profilo Instagram con un post. Parole d’amore per la squadra e per i tifosi che lo hanno fatto sentire a casa nel suo periodo qui sotto la Mole. Il macedone ha definito l’esperienza come memorabile e si è divertito. Ma fa tutto parte del passato. Di seguito, il post su Instagram.