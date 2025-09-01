I due giocatori del Torino hanno commentato sui propri profili social la prestazione all’Olimpico contro la Fiorentina

Dopo il brutto esordio contro l’Inter, il Torino contro la Fiorentina ha guadagnato il primo punto stagionale.

In una gara in cui i tifosi granata si aspettavano una reazione della squadra, Baroni e i suoi uomini sono scesi in campo con maggiore grinta per cercare di ottenere qualche punto prezioso. E’ stata una partita combattuta in cui il Torino si è reso più volte pericoloso contro una squadra che da diverse stagioni compete per le posizioni più alte della classifica.

Le reazioni dei giocatori sui social

Tra i diversi giocatori in campo, Casadei e Ngonge hanno commentato sui propri profili social la prima apparizione della squadra all’Olimpico Grande Torino. Il centrocampista granata dopo la buona prestazione ha postato una storia in cui ha rilasciato una frase per commentare il percorso della squadra: “Andiamo avanti, tutti insieme“. Il trequartista belga ha invece realizzato un post con qualche scatto dell’incontro in cui ha espresso la propria soddisfazione per la prestazione del Torino: “Buona la prima a casa“.