Inzaghi e Bobo Vieri ricordano il Filadelfia: “Che pubblico, impressionante” – VIDEO

Dai social / In una diretta su Instagram, Bobo Vieri e Pippo Inzaghi hanno ricordato una sfida del 1991 tra Torino e Piacenza giocata al Fila…

Bobo Vieri e Pippo Inzaghi, insieme a distanza su Instagram. In una diretta sui social, i due attaccanti hanno ricordato alcuni aneddoti del passato. A partire da uno che riguarda anche il Torino, le sfide giocate al Filadelfia quando il primo era attaccante della Primavera granata e il secondo dei pari età del Piacenza. In una sfida del 1991 segnarono entrambi, finì 1-1. E Pippo se la ricorda bene, soprattutto per la cornice: “Era impressionante giocare lì, era emozionante. Da ragazzi è una roba andare al Filadelfia. Giocare con quel Torino lì era bello. Quando andavi a giocare al Filadelfia c’era un pubblico…”.

Inzaghi e Vieri in diretta Instagram: il video

Poi tanti ricordi sulla squadra granata e sui giocatori che la componevano. Da Porfido a Carbone, passando per Alvise Zago. Sono tutti qui, in questo video che vi proponiamo.