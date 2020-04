Izzo su Instagram: "Manchi vita mia". Poi rimuove il post - Toro.it

Dai social / Il difensore del Torino, Armando Izzo, ha postato un video su Instagram: i palleggi, il pallone in equilibrio sulla testa. E quel “mi manchi…”

“Manchi, vita mia”. L’emoji di un pallone risolve l’enigma del messaggio che Armando Izzo ha lanciato sul suo profilo Instagram. Il difensore del Torino sente la nostalgia del campo da calcio e prova a rimediare palleggiando a ritmo di musica in casa. Qualche tocco di piede, poi il pallone finisce in testa e il centrale si destreggia in una prova di equilibrio non certo facile. Il tutto documentato in un video, uno dei tanti che i calciatori granata hanno postato nelle ultime settimane per mostrare come si stanno tenendo allenati in questi giorni di lockdown a causa dell’emergenza coronavirus. Dopo qualche minuto, però, Izzo ha rimosso il post dai social, per motivi non chiari.