Izzo accelera il recupero al Filadelfia: "Manca poco" - Toro.it

Armando Izzo sta per tornare a disposizione di Giampaolo. Il difensore di Scampia ha saltato la sfida contro il Cagliari a causa di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Nulla di grave, ma è difficile che possa recuperare per la trasferta di Reggio Emilia, dove il Torino affronterà il Sassuolo. Più facile, invece, che possa tornare tra i convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, mercoledì prossimo. In questi giorni, il centrale sta accelerando le operazioni: tramite allenamenti specifici, sta avvicinando il pieno recupero al Filadelfia. E lo ha mostrato anche sui social: in una storia su Instagram, si è mostrato impegnato in un esercizio con il pallone. E sotto ha scritto: “Manca poco”. Poi Izzo tornerà nel gruppo di Giampaolo.