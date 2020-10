Primi passi granata: Gojak è arrivato a Torino

Dai social / Amer Gojak è finalmente arrivato in città. Dopo gli impegni con la Nazionale bosniaca, ha mosso i suoi primi passi nell’ambiente granata

Primi passi in granata per Amer Gojak, acquistato dal Torino all’ultima giornata di campionato dalla Dinamo Zagabria con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Dopo l’impegno con la Nazionale bosniaca, che lo ha tenuto lontano dalla Mole nonostante la firma, il centrocampista classe ’97 è finalmente approdato nel capoluogo piemontese, entrando a contatto con l’ambiente granata per la prima volta. Una nuova avventura, che lo vedrà protagonista, sta infatti per prendere il via. Le aspettative sono molto alte ed ora non resta che soddisfarle.

Toro, Gojak arriva in città

Visite mediche, poi tappa al Filadelfia per approdare infine al Grande Torino, casa del Toro, con la numero 10 addosso. Amer Gojak è ora pronto a dare il via alla sua carriera in granata. Sotto i dettami di Giampaolo, potrà confrontarsi con una nuova realtà, quella sotto la Mole, scelta nonostante la corte di altri club.

Ecco le foto di presentazione di Gojak.