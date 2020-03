Moreno Longo: “Medici e infermieri: un grazie a chi non si può fermare”

Il tecnico del Torino, Moreno Longo, ha ringraziato il personale medico e gli infermieri e speso una parola per chi ha perso i propri cari in questa battaglia

Un messaggio, apparso sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Così Moreno Longo è tornato a parlare dopo il silenzio forzato dovuto alle ultime vicende legate al coronavirus, che hanno portato allo stop del campionato di Serie A. L’allenatore del Torino ha scritto un messaggio accompagnato dal tricolore. Un messaggio rivolto a chi sta soffrendo per un caro venuto a mancare, per chi è costretto a vivere in isolamento. Longo ha invitato tutti a restare a casa per poter sconfiggere il virus, non dimenticandosi di ringraziare il personale sanitario che sta lavorando senza sosta, notte e giorno, per curare chi ne ha bisogno.

Longo su Instagram: il post

Questo il testo del post di Longo: “È lunedì ed è iniziata un altra settimana di dura lotta contro il COVID-19 , il mio pensiero e il mio incoraggiamento vanno a tutte quelle persone che purtroppo hanno perso i loro cari o che stanno lottando contro il virus a chi per svariati motivi non ha la possibilità di fermarsi e poter stare a casa in #isolamento, una vera e propria fortuna in questo momento!! Un doveroso #grazie a #medici #infermierie #volontari !! #iorestoacasa#celafaremo #stateacasa #italia.”