Il numero 4 del Toro ha pubblicato una storia Instagram nella quale ha mostrato i parastinchi che userà nella partita contro la Fiorentina

La partita Fiorentina-Torino di Coppa Italia si avvicina a passo sempre più spedito. Una sfida alla quale entrambe le squadre tengono molto, senza alcuna ombra di dubbio. La dimostrazione sta anche nei piccoli gesti, per fare un esempio concreto i più attenti avranno certamente notato che nelle scorse ore Alessandro Buongiorno ha pubblicato su Instagram i parastinchi che userà appositamente per il match contro la squadra guidata da Vincenzo Italiano. Su uno dei due appare una parte che riporta proprio alla sfida che disputerà allo stadio Artemio Franchi sotto a una foto del numero 4 granata che esulta. E anche nell’altro parastinco è riporta una foto del difensore classe 1999 che esulta dopo un gol. L’immagine è seguita da una scritta molto emblematica: “Per essere chi non sei mai stato, devi fare cose che non hai mai fatto“. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile granata e diventato una bandiera del Toro, spera che i parastinchi che ha preparato per la partita contro i viola possano portare fortuna, con la speranza che la squadra di Ivan Juric possa superare l’ostacolo Fiorentina e staccare il pass per le semifinali di Coppa Italia. In questo caso i granata potranno continuare a cullare quello che rappresenta un sogno, ovvero andare a Roma per giocare la finale di una competizione alla quale il Toro tiene molto.