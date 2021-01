Il centrocampista granata Tomas Rincon si è laureato e festeggia sui social: “Felice e onorato per la laurea in gestione dello sport”

La situazione pandemica non permette di certo feste e grandi rimpatriate tra amici e così Tomas Rincon ha deciso di affidare ai social la sua felicità e le sua soddisfazione per aver conquistato finalmente il traguardo della laurea specialistica. Un traguardo che il centrocampista granata ha voluto condividere con i suoi amici s i suoi sostenitori tramite il proprio profilo Instagram: “Felice e onorato di aver terminato la mia laurea specialistica in gestione dello sport presso Cruyff Institute. Sono convinto che la crescita personale debba essere un impegno permanente”.

Rincon, le risposte dei compagni

Un traguardo accolto con soddisfazione anche dalla società e dai suo compagni di squadra. Sotto al post Instagram di Rincon, infatti, si possono leggere le congratulazioni non solo del Torino ma anche del difensore brasiliano Lyanco che ha commentato con un “Bravo” e non solo. A fare i complimenti al neolaureato, infatti, ci ha pensato anche l’ex compagno granata Iago Falque.