Kamil Glik ha risposto a chi l’ha accusato di aver mancato di rispetto al Torino e ai suoi tifosi per aver esultato dopo il gol

L’esultanza di Kamil Glik, dopo il gol (poi annullato con l’intervento del Var) che aveva permesso al Benevento di passare in vantaggio, ha fatto infuriare una parte della tifoseria granata: c’è chi ha considerato la gioia espressa dal difensore per la rete una mancanza di rispetto verso il Torino e i suoi tifosi, chi sui social ha rivolto i peggiori insulti all’ex capitano granata (basta fare un giro sul suo profilo Instagram per farsi un’idea). E’ così che lo stesso difensore è intervenuto spiegando, proprio attraverso un post su Instagram, che dietro a quell’esultanza non c’era alcuna mancanza di rispetto. Tutt’altro.

Glik ai tifosi del Torino: “Vi ho sempre rispettati e ho sempre lottato per voi”

“Cari tifosi, si è creata una polemica in giro dopo la mia esultanza per il “gol” e “la mancanza di rispetto”, penso proprio che sia il contrario, perché se rispetti l’avversario devi trattarlo in modo serio!!! Invece la mancanza di rispetto verso di voi e verso il Toro ci sarebbe stata se vi avessi trattato al 50%. Ho sempre avuto rispetto per voi, ho sempre lottato per voi, niente e nessuno può cancellare tutti i ricordi che ho dentro di me” è il messaggio che ha postato Glik su Instagram rivolgendosi ai tifosi granata.