Vojvoda su Instagram: “Tampone ancora positivo”

Mergim Vojvoda sta bene e si allena da casa: il terzino è però risultato ancora positivo al tampone a cui si è sottoposto ieri

Mergim Vojvoda è ancora positivo al Covid, nonostante le buone condizioni di salute. E’ stato lo stesso terzino a comunicarlo postando una storia su Instagram in cui appare la foto di una cyclette e la scritta:”Terza volta positivo”. Il giocatore kossovaro è quindi ancora in isolamento nella propria abitazione, dove sta continuando ad allenarsi. Vojvoda non sarà quindi a disposizione per il derby di sabato all’Allianz Stadium: derby che spera di vivere in prima persona Marco Giampaolo, che ora attende l’esito del tampone per sapere se è ancora positivo al Covid.