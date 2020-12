Ansaldi: “Solo Dio sa quanto ci sforziamo per uscire da questa situazione”

Ansaldi dopo Toro-Sampdoria ha postato sui suoi profili social un post in cui riconosce il lavoro e lo sforzo che sta facendo la sua squadra

Dopo il pareggio di ieri sera per 2 a 2 contro la Sampdoria, Cristian Ansaldi ha voluto pubblicare sui suoi account social un post con un’immagine di lui e Andrea Belotti che si abbracciano dopo il gol segnato dal capitano granata per il momentaneo 1 a 0. Sotto all’immagine il difensore argentino, ieri tornato titolare, ha scritto: “Solo Dio conosce lo sforzo e il lavoro che stiamo facendo tutti per uscire da questa situazione. Non ho dubbi che se siamo uniti, i risultati inizieranno ad arrivare… Dio ha il controllo…“

Torino, il post su Instagram del difensore dopo la Sampdoria

Ecco il post di Ansaldi su Instagram, sotto al quale diversi tifosi granata invitano l’argentino e la squadra a reagire da questo brutto momento e provare a vincere il derby in programma sabato alle 18.