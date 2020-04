Rincon sfida Ronaldo, Edera contro Tamberi: lo sport social dei granata - Toro.it

Dai social / Rincon prende parte alla sfida degli addominali su Instagram, Edera contro il campione di salto in altro Gianmarco Tamberi

Metti un pomeriggio a casa, con l’allenamento quotidiano da svolgere e le sfide social a cui rispondere. L’emergenza coronavirus ha costretto a casa anche i campioni dello sport, tra cui i giocatori del Torino. Nessuno, però, ha intenzione di fermarsi. E così Tomas Rincon, sfidato da Quintero, ha preso parte alla challenge iniziata da Ronaldo: quanti più addominali possibili in 45 secondi. Il portoghese ne ha fatti 142, il venezuelano si ferma a 130. In casa Edera, invece, è arrivato il guanto lanciato dal campione di salto in alto Gianmarco Tamberi: balzi da un lato all’altro di un manico di scopa. Il 20 granata non si è sottratto e nelle storie del suo profilo Instagram ha documentato il tutto.