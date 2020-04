Torino, Rincon cita Bruce Lee sui social per dare speranza

Tomas Rincon, molto attivo in questa quarantena sui social, ha scelto di citare Bruce Lee per trasmettere un po’ di speranza in questo momento difficile

Quello che il mondo sta attraversando è un momento difficile. Tutto si è arrestato di colpo, cambiando la quotidianità e stravolgendola in un breve lasso di tempo che ha impedito di abituarsi gradualmente a quanto stesse accadendo. Il coronavirus ha mesos a dura prova lo spirito di molti. C’è chi però cerca di vedere anche il lato positivo in questa situazione, cercando conforto nella certezza di un domani migliore, con la luce in fondo al tunnel che prima o poi si farà vedere. si tratta di Tomas Rincon. El general ha infatti scelto di mettere su Instagram una citazione di Bruce Lee.

La citazione di Bruce Lee per un po’ di speranza

“Ogni situazione nella vita è temporanea. Così, quando la vita è bella, assicurati di godertela ed accoglierla penamente. E quando la vita non è poi così bella, ricorda che non durerà per sempre e giorni migliori stanno arrivando.“, queste le parole scelte e ricondivise da Rincon, che vogliono trasmettere un messaggio di speranza a tutti coloro che, come lui, stanno vivendo un momento complicato.

Ecco la storia Instagram con il post.

Rincon, citazione Bruce Lee

Continuano gli allenamenti del General

Intanto dopo aver dato il via alla raccolta fondi per aiutare chi è in difficoltà perchè rimasto senza lavoro, Rincon non perde occasione per tenersi in forma e prosegue i propri allenamenti tra box ed esercizi con attrezzi. Anche se non sembra essere molto favorevole al ritorno in campo in un momento come questo, cerca di restare positivo, proseguendo con la preparazione e non perdendosi d’animo. La quarantena non aiuta, ma el General cerca di ottimizzare comunque lo spazio che ha a casa e di fare il possibile per proseguire, in modo da farsi trovre pronto in ogni momento.