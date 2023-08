Diversi tifosi biancocelesti hanno commentato alcuni post Instagram di Ricci invitandolo a trasferisti alla Lazio

L’inizio della stagione 2023/2024 è sempre più imminente e con esso si avvicina anche il gong finale della sessione di calciomercato estiva. Dunque il tempo a disposizione delle varie squadre di Serie A per rinforzarsi sta per scadere. Tra i nomi che circolano di più nei salotti del calciomercato c’è, senza alcuna ombra di dubbio, quello di Samuele Ricci. Il centrocampista ex Empoli infatti continua a essere “l’oggetto dei desideri” della Lazio, nonostante fino ad ora abbia sempre respinto tutte le avance del club capitalino. La società biancoceleste però non è assolutamente intenzionata a lasciar perdere la pista che porta a Ricci che, come ha ammesso il presidente della Lazio Claudio Lotito, per Maurizio Sarri rappresenta un pallino di mercato. In aiuto della Lazio nel tentativo di portare nella capitale Ricci sono arrivati i tifosi della società romana che nelle scorse ore hanno invaso il profilo Instagram del numero 28 granata, scrivendo sotto ad alcuni post di Ricci dei commenti nei quali manifestano la loro speranza di vederlo presto approdare alla Lazio. Ma dall’altra parte bisogna segnalare anche le volontà di qualche tifoso del Toro che invece chiede al centrocampista ex Empoli di rimanere in granata.

I tifosi della Lazio a Ricci: “Vieni a giocare la Champions League”

Tra i vari messaggi scritti da alcuni tifosi della Lazio sotto gli ultimi post Instagram di Ricci compare più volte la frase: “Vieni alla Lazio”. Ma ovviamente non solo, c’è anche chi invita Ricci a trasferirsi alla Lazio facendo leva sul fatto che nella prossima stagione la squadra guidata da Sarri giocherà la Champions League. A questo proposito ci sono commenti del tipo: “Vieni a fare la Champions League l’anno prossimo” oppure “È ora di fare il salto in Champions”. Infine, c’è chi cerca di convincere Ricci scrivendo frasi in inglese: “Come to Lazio” ovvero: “Vieni alla Lazio” o chi prova a farlo in romanesco scrivendo: “Viè alla Lazio”. Nelle prossime ore si vedrà se ci saranno novità sul futuro di Ricci che per il Toro rimane un giocatore indispensabile e che nessuno deve provare a toccare. Ma si sa, il calciomercato è strano e tutto potrebbe cambiare in pochi secondi.